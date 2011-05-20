Скачать Euro Truck Simulator 2 Going East рекомендуем игрокам с большим опытом. Если привычный облик...[Read More]
Карта автономная, для игры требуется создать профиль и сменить игровой модуль на kaz Примечание: Есл...[Read More]
Автор мода: ivan mykyta Версия карты: 0.2 Тестировалось на версии ETS 2: 1.30 Карта автономная, при ...[Read More]
Откройте папку с игрой, в нем выберите файл с именем «game.sii». В этом файле найдите указ...[Read More]
Перейдите в папку: C:\Пользователи\<имя пользователя>\Документы\Euro Truck Simulator 2\ Найдит...[Read More]
Watch Dogs - мультиплатформенная компьютерная игра в жанре боевика с открытым миром, релиз которой состоялся 27 мая 2014 года. Геймплей Watch Dogs сосредоточен на способностях игрока взламывать различные электронные устройства, а также получении и ко...[Read More]
Скачать Euro Truck Simulator 2 Going East рекомендуем игрокам с большим опытом. Если привычный облик игры вам наскучил, рекомендуем загрузить это DLC....
Карта автономная, для игры требуется создать профиль и сменить игровой модуль на kaz Примечание: Если у вас остался профиль с предыдущих версий можете...
Автор мода: ivan mykyta Версия карты: 0.2 Тестировалось на версии ETS 2: 1.30 Карта автономная, при создании профиля выбирайте модуль moldova.mdb Для ...
Откройте папку с игрой, в нем выберите файл с именем «game.sii». В этом файле найдите указанную ниже строку: bank : _nameless.04F1.43A0 { mo...
Перейдите в папку: C:\Пользователи\<имя пользователя>\Документы\Euro Truck Simulator 2\ Найдите там файл config.cfg и откройте его с помощью Бло...
Обновлённая карта Марио 12.3 включает в себя Европу, Африку, Украину, Беларусь, а так же Южную и Северную Америку. Включает более 700 городов, карта с...
Грузовик версия карты EAA. Это территориально совпадает с нормальным, грузы «в кузове грузовика» и тандемный прицеп для тандемов, Mercedes...
Этот мод добавит настоящую суровую зиму в ETS 2. Основные характеристики: Морозная зимняя погода и окружающая среда Покрытые снегом и льдом дороги, ра...